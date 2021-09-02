الأبيض الإماراتي يخرج بخيبة أمل من مواجهة لبنان

سقط المنتخب الإماراتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اللبناني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتفى منتخب الإمارات بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل السلبي على ملعبه "أستاد زعبيل بنادي الوصل" في مدينة دبي، بينما خرج منتخب لبنان بنقطة ثمينة خارج أرضه.

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ويتصدر منتخب إيران قائمة المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها على حساب ضيفه السوري بعد فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الخميس أيضا، على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران.

ويتقاسم منتخب لبنان والإمارات المرتبة الثانية مع منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، بعد تعادلهما فيما بينهما من دون أهداف أيضا.

ومن ثم منتخب سوريا في المرتبة الأخيرة من دون نقاط.

المصدر: RT