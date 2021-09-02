الأفغانية زكية خوداداي تشارك في الألعاب البارالمبية 2020

حصلت لاعبة التايكوندو الأفغانية زكية خودادادي على فرصتها للمنافسة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، اليوم الخميس.

وخسرت خودادادي أمام الأوزبكية زيوداخون إيزاكوفا في النزال الذي جمعهما في الدور الأول لرياضة التايكوندو لفئة الوزن من 44-49 كيلوغراما.

وتنافس مواطنها حسين رسولي الثلاثاء في الوثب الطويل، حيث حل في المركز الأخير.

إقرأ المزيد

ورسولي عداء، لكنه وصل متأخرا عدة أيام ولم يستطع المشاركة في سباق 100 متر.

وصل الرياضيان الأفغانيان إلى طوكيو بعد أيام من افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، حيث فر كلاهما من كابل إلى باريس، ثم إلى طوكيو.

ولم تتحدث خودادادي ولا رسولي علنا منذ وصولهما، وسمح لهما المسؤولون بتخطي المقابلات مع المراسلين لحماية خصوصيتهما.

وطُلب من كريغ سبنس، المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، التحدث عن وضع الاثنين، لكنه لم يستطع تقديم الكثير من المعلومات.

وقال "تركناهما في الأيام القليلة الماضية للتركيز في المنافسة. سنبدأ الآن في إجراء محادثات حول ما يحدث فيما يتعلق بالحفل الختامي، وأين سيذهبان بعد ذلك. هذه المحادثات سنجريها في الأيام المقبلة".

ومن المقرر تنظيم الحفل الختامي للبارالمبياد يوم الأحد المقبل.

المصدر: "أ ب"