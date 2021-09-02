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تصفيات مونديال قطر.. بعد قليل مباراة على صفيح ساخن بين إيران وسوريا

الرياضة

تصفيات مونديال قطر.. بعد قليل مباراة على صفيح ساخن بين إيران وسوريا
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيرانية والسورية صوب ملعب "آزادي" في العاصمة طهران، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي البلدين ضمن تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختار المدير الفني للمنتخب السوري، نزار محروس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإيراني:

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وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي يتصدرها منتخبا العراق وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الخميس أيضا.

كما ستشهد هذه المجموعة مباراة أخرى اليوم أيضا، وذلك بين منتخب الإمارات وضيفه اللبناني، التي ستقام على "استاد زعبيل بنادي الوصل" بمدينة دبي.

المصدر: وكالات

  

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