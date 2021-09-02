الروسي مدفيديف يجتاز كوفر بسهولة في الدور الثاني لأمريكا المفتوحة

تخطى الروسي دانييل مدفيديف، منافسه الألماني دومينيك كوفر بسهولة 6-4، و6-1، و6-2 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليواصل سعيه نحو حصد لقبه الأول الكبير.

وكسر المصنف ثانيا عالميا، إرسال منافسه الألماني في بداية المباراة، لكن كوفر أدرك التعادل بعد الفوز بالشوط السابع، مستفيدا من خطأ مزدوج للاعب الروسي في المجموعة الافتتاحية.

Man on a mission 👀



🇷🇺 @DaniilMedwed defeats Koepfer 6-4, 6-1, 6-2 and drops just 15 games in his first two matches.



📷: @usta | #USOpenpic.twitter.com/krTiHXq0fj — ATP Tour (@atptour) September 1, 2021

ورفع مدفيديف (25 عاما)، مستواه في المجموعة الثانية وسجل عشر ضربات ناجحة ولم يرتكب إلا خمسة أخطاء سهلة وسط تألق واضح.

وواصل اللاعب الروسي الظهور بشكل مميز في المجموعة الثالثة، وحسم المباراة بعد ساعة واحدة و48 دقيقة من اللعب.

وسيلعب مدفيديف في الدور الثالث مع الإسباني بابلو أندوخار.

المصدر: وكالات