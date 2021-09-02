أوزيل يختار الأفضل بين صلاح ومحرز والمنتخب العربي الذي سيشجعه في مونديال قطر

صرح الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، بأنه يفضل الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وسيشجع قطر وتركيا في مونديال 2022.

وحل مسعود أوزيل ضيفا على أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش زيارة يجريها اللاعب للعاصمة القطرية الدوحة.

وتداول إعلاميون وناشطون بالحقل الرياضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمع أمير قطر وأوزيل، الذي قام بزيارة إلى قطر لم يكشف عنها سابقا، تفقد خلالها عددا من المنشآت الرياضية بالبلد الذي يستضيف كأس العالم لكرة القدم شتاء عام 2022.

وخلال تصريحات لقنوات الكأس القطرية، قال أوزيل: "لدي انطباع إيجابي جدا عن الاستعداد لكأس العالم 2022، الملاعب جميلة جدا والبنية التحتية أكثر من رائعة".

وتابع: "في تقديري دولة قطر أنجزت عملا ممتازا وأمام المنظمين عام آخر لكي يكون كل شيء جميل، هذا بلد رائع والناس هنا طيبون".

وعن سؤال حول الأفضل بين النجمين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، اختار نجم فنربخشه التركي النجم الجزائري.

Journaliste : « Mo Salah ou Riyad Mahrez? »



Mesut Özil : « Mahrez. »



[🎥 @alkasschannel]pic.twitter.com/rwlLnBrqtt — Le Fennec (@LeFennecFC) September 1, 2021

وردا على سؤال حول من سيشجع في نهائيات كأس العالم 2022؟ قال أوزيل: "سأشجع قطر وتركيا"، ولم يذكر منتخب بلاده ألمانيا الذي دافع عن ألوانه لسنوات طويلة.

ولكن لكي يشجع أوزيل منتخب تركيا في مونديال قطر 2022، فعلى هذا المنتخب التأهل أولا، لأنه مهمته ستكون صعبة في تحقيق ذلك، بالرغم من أنه يتصدر حتى الآن قائمة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من منتخبات هولندا ومونتينيغرو "الجبل الأسود" والنرويج على الترتيب، ومن ثم لاتفيا في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، وجبل طارق في المركز السادس الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات