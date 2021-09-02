قائد مانشستر يونايتد يعلق على عودة رونالدو لـ"الشياطين الحمر"

أشاد قائد مانشستر يونايتد، هاري مغواير، بعودة كريستيانو رونالدو إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي، قائلا إن "أفضل لاعب في تاريخ اللعبة" سيترك تأثيرا هائلا في "أولد ترافورد".

وقضى المهاجم البرتغالي رونالدو البالغ عمره 36 عاما، ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 فاز خلالها بثمانية ألقاب كبرى، وعاد إلى النادي الإنجليزي هذا الأسبوع قادما من يوفنتوس في عقد لعامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

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وأصبح رونالدو الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية، بعدما سجل هدفين قرب النهاية بضربتي رأس، ليهدي البرتغال الفوز 2-1 على إيرلندا بتصفيات كأس العالم، أمس الأربعاء.

وقال مغواير: "من الرائع عودة رونالدو إلى بيته.. مسيرته تتحدث عن نفسها. أعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. سيتعلم اللاعبون الكثير منه".

وأضاف: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة لدرجة أن الصفقة لم تحصل على الضجة التي تستحقها، لكنه أمر رائع بالنسبة للنادي خاصة مع الأجواء التي سيخلقها رونالدو في المكان والعقلية التي سيجلبها للفريق.. إنه نبأ سار للجماهير ولكن الأهم من ذلك أنه سيطور الأداء في أرض الملعب. إنه لاعب استثنائي كما رأيتم الموسم الماضي".

ويؤدي مغواير حاليا الواجب الوطني مع منتخب بلاده إنجلترا، الذي سيلتقي مع المجر في تصفيات كأس العالم في بودابست، اليوم الخميس، على أن يستضيف أندورا في "ويمبلي" يوم الأحد المقبل، وبعدها سيلعب منتخب "الأسود الثلاثة" خارج الديار مع بولندا في الثامن من سبتمبر الجاري.

المصدر: رويترز