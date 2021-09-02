ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة .. صورة لعدائين جزائري ومغربي في بارالمبياد

فاز العداء الجزائري إسكندر جميل عثماني، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة ضعاف البصر "T13"، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحرص البطل الجزائري على احتضان صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، المغربي محمد أمكون بعد نهاية السباق.

صورة تجمع الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر الجزائري اسكندر جميل عثماني وصاحب الفضية المغربي محمد أمكون 🥇🥈 pic.twitter.com/TKXlUVn7mU — sam (@sam92211204) September 2, 2021

📸 لقطة اليوم، ما فرقه كابرانات 🇩🇿 السياسة جمعته الرياضة



الجزائري 🇩🇿 اسكندر جميل عثماني الفائز بالميدالية الذهبية 🥇 في سباق 400 متر في عناق مع #المغربي🇲🇦 محمد أمكون الفائز بالميدالية الفضية 🥈 في نفس السباق ضمن منافسات الألعاب البارالمبياد طوكيو#Paralympics#المغرب#الجزائرhttps://t.co/Ah23J83KCgpic.twitter.com/QIxSfWpghr — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) September 2, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة البطلين وهما يعانقان بعضهما البعض، وأشارت أغلب التعليقات إلى أن "ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة"، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها المغربية.

الرياضة تجمع الشعوب ... صورة للمغربي محمد أمكون في عناق مع للجزائري اسكندر جميل عثماني في نفس السباق ضمن منافسات الألعاب البارالمبياد طوكيو2020 !🇲🇦🇩🇿 #المغرب#الجزائر#الألعاب_البارالمبيةpic.twitter.com/rswWVxrjek — Wada7 ‎واضح (@wada7) September 2, 2021

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وأعلن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مؤخرا قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بما وصفها "أعمال عدائية".

المصدر: مواقع التواصل