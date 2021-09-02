جدول مواعيد أهم مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

تقام اليوم الخميس، عدة مباريات في التصفيات الأوروبية، والإفريقية، والآسيوية، المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وفيما يلي مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

التصفيات الأوروبية

السويد # إسبانيا – الساعة 21:45

ليشتنشتاين # ألمانيا - الساعة 21:45

إيطاليا # بلغاريا – الساعة 21:45

المجر # إنجلترا - الساعة 21:45

بولندا # ألبانيا - الساعة 21:45

إستونيا # بلجيكا - الساعة 21:45

التصفيات الآسيوية

اليابان # عمان – الساعة 13:15

كوريا الجنوبية # العراق – الساعة 14:00

إيران # سوريا – الساعة 19:00

الإمارات # لبنان – الساعة 19:45

أستراليا # الصين – الساعة 21:00

السعودية # فيتنام - الساعة 21:00

التصفيات الإفريقية

الجزائر # جيبوتي – الساعة 22:00

المغرب # السودان – الساعة 22:00

المصدر: RT