تصفيات مونديال 2022.. فرنسا تسقط في كمين البوسنة

استأنف منتخب فرنسا مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، بتعادل مخيب للآمال في عقر داره أمام البوسنة والهرسك 1-1 في الجولة الرابعة، أمس الأربعاء.

ولم تأت المباراة كما يشتهي أبطال العالم، إذ تمكن البوسنيون من خطف التقدم في الدقيقة 36، عن طريق المهاجم المخضرم إدين دجيكو، المنتقل حديثا إلى صفوف إنتر ميلان، بطل إيطاليا.

وسجل ابن الـ35 عاما الهدف مستفيدا من خطأ في التمرير من الجانب الفرنسي في منطقته، ليسدد كرة رائعة من مشارف المنطقة، اكتفى الحارس هوغو لوريس، بمشاهدتها وهي تشق طريقها نحو الشباك.

ولم تدم فرحة البوسنيين طويلا، إذ تمكن أنطوان غريزمان، في الدقيقة 41 من إدراك التعادل بمساعدة من دجيكو نفسه، إذ فيما كان يحاول الأخير إبعاد الكرة برأسه ارتطمت بظهر غريزمان، لتكمل طريقها نحو المرمى، بينما عجز الحارس البوسني إبراهيم سيهيك عن التصدي لها.

وتلقى المنتخب الفرنسي ضربة كبيرة في مستهل الشوط الثاني، عندما طرد مدافعه جوليوس كوندي، بعد تدخل عنيف على سياد كولاسيناك، ليشهر الحكم بطاقة صفراء في بادئ الأمر، لكنها تحولت إلى حمراء بعد لحظات إثر العودة الى تقنية الحكم المساعد "فار"، ليجبر أبطال العالم على إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وعززت فرنسا موقعها في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، وأبقت على فارق الأربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة أوكرانيا التي تعثرت أمام مضيفتها كازاخستان 2-2، فيما أصبح رصيد البوسنة نقطتين، في المركز الرابع، خلف فنلندا التي تتقدم بفارق الأهداف إلا أنها تملك مباراة مؤجلة، فيما تحتل كازاخستان المركز الخامس والأخير بنقطتين أيضا.

المصدر: وكالات