هازارد يتعهد بإعادة ما أنفق ريال مدريد على صفقته

صرح الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد بأنه يرغب في استعادة قيمته ومستواه لتعويض النادي الملكي، الذي أنفق الكثير من الأموال لضمه من نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وقال هازارد، خلال حوار مع صحيفة "HLN" البلجيكية: "يعتقد الناس أنني مصاب دائما، لكن إذا نظرتم إلى الوراء في مسيرتي، لا يوجد لاعب لعب هذا العدد من المباريات على مدى 10 سنوات".

وأضاف: "أفعل ما يجب أن أفعله، ومنذ بداية الموسم قمنا بعمل رائع مع المدرب البدني، وفي الوقت الحالي الأمور تسير على ما يرام. أشعر بتحسن، لكنني لست في كامل جاهزيتي، إلا أنني أتمنى أن نستمر على هذا المنوال".

وتابع هازارد: "في بعض الأحيان يكون من الصعب أن تتعرض للإصابة، حيث تريد أن تلعب لكن لديك ألم، وهذه أسوأ اللحظات، وأحيانا من الصعب فهمها، حيث تفعل كل شيء لكن هذا لا يساعد، وفجأة لا تريد أن تفعل أي شيء آخر".

وواصل: "لقد وقعت لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد، وأول موسمين لم يكونا جيدين، ولم تساعدني الإصابات، ولا يزال لدي 3 مواسم أخرى لإثبات جدارتي، وأتمنى أن أنجح.. أنا في انتظار تلك اللحظة التي يمكنني فيها إظهار قيمتي مرة أخرى".

وعن رسالته للنادي، قال هازارد: "ريال مدريد أنفق بالفعل الكثير من المال لضمي، وأريد أن أعيده لهم".

وأتم البلجيكي: "المنتخب؟ سأحاول أن أكون بخير حتى مونديال قطر 2022، وبعد ذلك لا أعرف موقفي من المنتخب.. الفوز بكأس العالم سيكون أصعب من المنافسة على اليورو الأخير، لأن هذه كانت أفضل سنواتنا".

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة مضيفه الإستوني، يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: وكالات