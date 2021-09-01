شاهد.. مانشستر يونايتد يتغنى بـ"الدون" بأغنية لأم كلثوم في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يحمل أغنية أم كلثوم: "كان لك معايا أجمل حكاية".

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وتضمن المنشور إشارة إلى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تعاقده مع مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي، إذ حمل مقطع الفيديو الذي اشتمل على 11 ثانية فقط، أغنية: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

وجاء اختيار نادي مانشستر يونايتد لأغنية أم كلثوم الشهيرة، من أجل الاحتفال بعودة رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد رحلة احتراف خارج أوروبا مع فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويبدو أن صفحة مانشستر باللغة العربية لم تجد طريقة مناسبة للاحتفال بعودة رونالدو، سوى بتلك الأغنية التي تحمل كلمات معبرة عن اللحظات السعيدة التي شهدها الفريق خلال فترة تواجد اللاعب مع الفريق، والتحليق في سماء أوروبا بالبطولات، سواء التتويج بالمحلية أو القارية.

المصدر: الوطن