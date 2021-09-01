بارالمبياد.. فدوفين يحدث رقمه العالمي ويهدي روسيا ذهبية جديدة

منح العداء الروسي، أندريه فدوفين، ميدالية ذهبية جديدة لبلاده في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، بفوزه بسباق 400 متر لفئة "Т37".

وقطع البطل الروسي مسافة السباق بزمن قدره 49.34 ثانية، ليحدث رقمه القياسي العالمي السابق الذي سجله عام 2019.

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وحل الأمريكي نيك مايهيون في المركز الثاني (50.26 ثانية) ليظفر بالميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية للروسي الآخر تشيرمن كوبيسوف، الذي جاء ثالثا (50.44 ثانية).

وتحتل روسيا التي تشارك في بارالمبياد طوكيو تحت راية اللجنة البارالمبية الروسية بسبب العقوبات، المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات، برصيد 82 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 35 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 138 ميدالية متنوعة وتليها بريطانيا في المرتبة الثانية برصيد 83 ميدالية.

المصدر: نوفوستي