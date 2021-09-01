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برشلونة يتعاقد مع بديل غريزمان قبل ساعات من غلق الميركاتو

الرياضة

برشلونة يتعاقد مع بديل غريزمان قبل ساعات من غلق الميركاتو
Reuters
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أعلن برشلونة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع مهاجم إشبيلية، الدولي الهولندي لوك دي يونغ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

وسينضم دي يونغ (31 عاما) إلى برشلونة بعدما قضى موسمين في إشبيلية، حيث قاد الفريق الأندلسي لحصد لقب الدوري الأوروبي 2020، وسجل عشرة أهداف في 69 مباراة بالدوري الإسباني.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الفراغ الذي سيتركه المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد.

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وأعلن برشلونة أيضا قيد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الفريق الأول، بعدما وافق المدافع جوردي ألبا، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، على تخفيض راتبيهما هذا الموسم وتأجيل المستحقات إلى الأعوام المقبلة في عقديهما.

المصدر: وكالات

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