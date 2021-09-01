رسميا.. تشيلسي يضم ساؤول من أتلتيكو مدريد في الرمق الأخير

استكمل تشيلسي إجراءات التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الإسباني ساؤول نيغيز، على سبيل الإعارة في نهاية فترة الانتقالات ليلة أمس الثلاثاء.

وثارت شكوك حول استكمال إجراءات الصفقة قبل أن يعلن الناديان إتمام الأمر قبل الموعد النهائي للانتقالات.

وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تعطلت لبعض الوقت بسبب مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في الوقت السليم لإتمام الصفقة.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021

وقالت مديرة تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: "نحن نرحب بساؤول في النادي ونثق أنه سيكمل تشكيلتنا في ظل منافستنا على الألقاب في خمس مسابقات مختلفة هذا الموسم".

وأضافت "إنه لاعب أثبت نجاحه ويملك خبرة كبيرة ونحن نعرف أنه سيكون على قدر التحديات التي تواجهنا خلال هذا العام".

وسيلتحق اللاعب الإسباني الدولي، الذي شارك في 340 مباراة مع أتلتيكو وانضم لأكاديمية النادي وعمره 13 عاما، بتشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير، إن تشيلسي دفع خمسة ملايين يورو لضم اللاعب، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.

المصدر: رويترز