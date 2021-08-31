رسميا.. يوفنتوس يضم الموهبة محمد أمين إحتاراين

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع لاعب خط وسط فريق آيندهوفن الهولندي محمد أمين إحتاراين المنحدر من أصول مغربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تعاقد مع محمد أمين إحتاراين، البالغ من العمر 19 عاما، كما أكد أنه وقع على عقد يربطه بالنادي الإيطالي حتى عام 2025.

OFFICIAL | Mohamed Ihattaren is a Juventus player ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

وأشار النادي الإيطالي إلى أن إحتاراين يتمتع بالفطرة والموهبة، حيث ظهر اللاعب الهولندي لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2018، وشارك خلال تلك الفترة في 74 مباراة، وتمكن من تسجيل 10 أهداف.

وأوضح يوفنتوس أن محمد أمين إحتاراين أصبح في 12 ديسمبر 2019، أصغر هداف لآيندهوفن في المسابقات الأوروبية بعمر (17 عاما و303 يوما).

المصدر: وكالات