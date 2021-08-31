مدرب البرتغال: لن نركز على مساعدة رونالدو في التسجيل

أكد المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس أن "الأمور لن تسير على ما يرام" إذا تم التركيز على مساعدة كريستيانو رونالدو ليصبح غدا أكثر لاعب يسجل أهدافا مع منتخب بلاده.

وأوضح سانتوس في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الهدف الوحيد لمنتخب البرتغال غدا سيكون الفوز على منتخب إيرلندا الشمالية.

وحذر سانتوس من الثقة الزائدة، خاصة وأن أغلب لاعبي الفريق الإيرلندي يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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جاء ذلك غدارة تصريح اللاعب البرتغالي غونزالو غيديش، الذي قال: "سنساعد رونالدو على كسر الرقم القياسي"، في إشارة إلى الرقم القياسي للهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، الذي يتقاسمه النجم البرتغالي مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 أهدف لكل منهما.

ويحتاج رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، إلى هدف واحد فقط للانفراد بالرقم القياسي العالمي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ.

يستعد منتخب البرتغال لخوض مباراتين في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم "قطر 2022" الأولى ضد نظيره الإيرلندي يوم 1 سبتمبر المقبل، والثانية ضد أذربيجان يوم 7 من نفس الشهر، وتتخللهما مباراة ودية أمام منتخب قطر يوم 4 سبتمبر في هنغاريا.

المصدر: وكالات