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حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

الرياضة

حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية
Reuters /Marko Djurica
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خطفت الروسية فاليريا شبالينا الأضواء في منافسات اليوم السابع من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان، بفوزها بالميدالية الذهبية الثالثة في الدورة.

وتوجت فاليريا شبالينا بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة متنوعة لفئة (SM14)، اليوم الثلاثاء، قاطعة المسافة بزمن قدره (2.20.99) دقيقة، تاركة الميداليتين الفضية والبرونزية للبريطانيتين بيثاني فيرث ولويز فيدس على الترتيب.

حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية

وتحتل روسيا المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 74 ميدالية (25 ذهبية، 16 فضية، 33 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 131 ميدالية (61 ذهبية، 38 فضية، 32 برونزية)، وتليها بريطانيا في المرتبة الثانية برصيد 80 ميدالية (29 ذهبية، 23 فضية، 28 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية
حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية
حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية
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الروسية شابالينا تفوز بالذهبية الثالثة في الألعاب البارالمبية 2020
الروسية شابالينا تفوز بالذهبية الثالثة في الألعاب البارالمبية 2020

وتقام الألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر، ويشارك الفريق البارالمبي الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: وكالات

  

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