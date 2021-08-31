حصيلة ميداليات اليوم السابع للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

خطفت الروسية فاليريا شبالينا الأضواء في منافسات اليوم السابع من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان، بفوزها بالميدالية الذهبية الثالثة في الدورة.

وتوجت فاليريا شبالينا بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة متنوعة لفئة (SM14)، اليوم الثلاثاء، قاطعة المسافة بزمن قدره (2.20.99) دقيقة، تاركة الميداليتين الفضية والبرونزية للبريطانيتين بيثاني فيرث ولويز فيدس على الترتيب.

وتحتل روسيا المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 74 ميدالية (25 ذهبية، 16 فضية، 33 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 131 ميدالية (61 ذهبية، 38 فضية، 32 برونزية)، وتليها بريطانيا في المرتبة الثانية برصيد 80 ميدالية (29 ذهبية، 23 فضية، 28 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021:

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وتقام الألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر، ويشارك الفريق البارالمبي الروسي في هذه الدورة تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، وذلك بسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: وكالات