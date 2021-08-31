الروسية شابالينا تفوز بالذهبية الثالثة في الألعاب البارالمبية 2020

أحرزت الروسية فاليريا شبالينا الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة متنوعة لفئة (SM14)، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقطعت شابالينا مسافة السباق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بزمن قدره (2.20.99) دقيقة، وتلتها البريطانيتان بيثاني فيرث في المركز الثاني بزمن قدره (2.23.19) دقيقة، ولويز فيدس في المرتبة الثالثة بزمن قدره (2.29.21) دقيقة.

وتوجت فاليريا شبالينا (26 عاما) بالميدالية الذهبية الثالثة لها في هذه الألعاب.

وفي سباق 400 م سباحة حرة للرجال، فاز الروسي أندريه نيكولايف بالميدالية الذهبية، قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (4.25.16) دقيقة.

Шабалина – просто супер! Валерия забрала третье золото на Паралимпиаде в Токио 🤩🤩🤩



Теперь ей покорилась 200-метровая дистанция комплексом. Ну какая же красота 🥇🥇🥇



🥇 А Андрей Николаев быстрее всех преодолел 400 метров вольным стилем. 4:25.16 – отличный результат 😎 pic.twitter.com/bkQuXhTzeN — Матч ТВ (@MatchTV) August 31, 2021

وتحتل روسيا التي تشارك تحت راية اللجنة البارالمبية الروسية بسبب العقوبات، المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 74 ميدالية (25 ذهبية، 16 فضية، 33 برونزية).

بينما تتربع الصين على عرش الصدارة برصيد 131 ميدالية (61 ذهبية، 38 فضية، 32 برونزية)، وتليها بريطانيا في المرتبة الثانية برصيد 80 ميدالية (29 ذهبية، 23 فضية، 28 برونزية).

المصدر: "rsport.ria"