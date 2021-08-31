بارالمبياد طوكيو.. الروسي كولياتين يحصد ذهبية سباق 1500 متر

أصبح الروسي أنطون كولياتين، بطل أولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد فوزه اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر، ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

وتصدر كولياتين السباق المخصص للرياضيين الذين يعانون من مشاكل "إعاقة" بصرية (فئة Т12)، بزمن قدره 3 دقائق و54.04 ثانية، تاركا المركز الثاني للتونسي رواي جبابلي (3:54:55)، فيما حل الأسترالي جاريد كليفورد في المركز الثالث بتوقيت 3:54:69.

وهذه الميدالية هي الـ64 للفريق البارالمبي الروسي في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، بواقع 21 ذهبية، و11 فضية، و32 برونزية.

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وعززت روسيا مركزها الثالث في جدول ترتيب الميداليات الذي تتصدره الصين برصيد 127 ميدالية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بارالمبياد "طوكيو 2020" ستستمر حتى الأحد المقبل.

المصدر: نوفوستي