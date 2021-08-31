الدراج الروسي أستاشوف ينال ذهبية ثانية في بارالمبياد طوكيو

توج الدراج الروسي ميخائيل أستاشوف، بالميدالية الذهبية الثانية له في بارالمبياد طوكيو، بفوزه اليوم الثلاثاء، بسباق ضد الساعة "سباق الزمن الفردي".

وقطع الرياضي الروسي مسافة 16 كيلومترا في 24 دقيقة و53 ثانية، ليتصدر السباق المخصص للرياضيين الذين يعانون من الإعاقة في الأطراف العلوية والسفلية والاضطرابات العصبية "فئة C1".

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وحل الأمريكي آرون كيث في المركز الثاني، والألماني مايكل تيوبر في المرتبة الثالثة.

وهذه الميدالية هي الثانية لأستاشوف في الألعاب البارالمبية الحالية، حيث توج قبل خمسة أيام بذهبية سباق المطاردة لمسافة ثلاثة آلاف متر.

وكان أستاشوف البالغ من العمر 32 عاما، نال ميدالية فضية وأخرى برونزية في بطولة العالم، كما سبق له الفوز ببطولة روسيا للدراجات.

المصدر: lenta.ru