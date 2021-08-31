سكاي سبورتس: ريال مدريد يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو الحالي

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، بأن ريال مدريد حسم صفقة التعاقد مع لاعب خط وسط نادي رين، الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بالشبكة، "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" جاء فيها: " إدواردو كامافينغا إلى ريال مدريد.. رين قبل عرض الريال ليلة أمس الاثنين.. 31 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت".

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️🚨 #DeadlineDay



Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW - no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021

وأضاف: "كامافينغا خضع للفحص الطبي ليلة أمس .. ستوقع الأندية اليوم على الأوراق الرسمية للصفقة".

وأشار رومانو إلى أن كامافينغا البالغ عمره 18 عاما، تلقى عروضا أيضا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لكنه اختار ريال مدريد.

وبات كامافينغا ثاني صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد صفقة التعاقد مع النجم النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.

المصدر: سكاي سبورتس