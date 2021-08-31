تصفيات مونديال قطر.. كافاني يغيب عن المباريات الثلاث للأوروغواي

أكد مانشستر يونايتد أن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، سيغيب عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده ضمن تصفيات مونديال قطر، بسبب القيود المفروضة على السفر خارج المملكة المتحدة.

وتم إلغاء استدعاء كافاني من قبل اتحاد بلاده للمباريات الثلاث المقبلة المقررة في أوائل سبتمبر ضد البيرو، وبوليفيا، والإكوادور.

ويتعين على جميع اللاعبين الذين يرغبون في اللعب في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، قضاء عشرة أيام في الحجر الصحي عند عودتهم بفندق تختاره الحكومة.

كما أن تعقيدا آخر واجهه اللاعبون الدوليون في أمريكا الجنوبية مؤخرا، ويتعلق بتمديد فترة النافدة الدولية الخاصة بهم لمدة يومين من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، لتعويض التأخير المتراكم من مارس الماضي، وبالتالي ستقام مباراة ثالثة في التاسع من سبتمبر، قبل ساعات قليلة من استئناف البطولات الأوروبية.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رفضت الأسبوع الماضي السماح للاعبيها الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، لكن أستون فيلا وافق على السماح للأرجنتينيين إميليانو مارتينيز، وإميليانو بوينديا بالسفر، بشرط أن يغيبوا عن المباراة الثالثة للأرجنتين ضد بوليفيا.

في المقابل، سيبقى برازيليو ليفربول أليسون بيكر، وفابينيو، وروبرتو فيرمينو في إنجلترا، ليحرم "السيليساو" من خدماتهم على غرار مهاجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح الذي لن ينضم إلى معسكر "الفراعنة".

المصدر: وكالات