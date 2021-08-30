أوكراني يرفض التقاط صورة مع روسيين على منصة التتويج للألعاب البارالمبية 2020

رفض العداء الأوكراني إيغور تسفيتوف التقاط صورة مشتركة مع الرياضيين الروسيين دميتري سافرونوف وأرتيوم كالاشيان ممثلي اللجنة البارالمبية الروسية، خلال مراسم توزيع الميداليات.

واحتل الروسيان دميتري سافرونوف وأرتيوم كلاشيان المركزين الأول والثالث على الترتيب، في سباق 100 متر، بينما جاء العداء الأوكراني في المركز الثاني، وحصل على الميدالية الفضية.

ودعا الروسيان جارهما الأوكراني لالتقاط صورة مشتركة، لكن الأخير رفض ذلك.

يذكر أن الأوكرانية ياروسلافا ماغوتشيخ التقطت صورة مشتركة مع الروسية ماريا لاسيتسكيني بعد فوزهما بالميدالية البرونزية والذهبية في رياضة الوثب العالي على الترتيب، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو.

وبعد ذلك، تعرضت ياروسلافا ماغوتشيخ لانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، وتم استدعاؤها لاحقا إلى وزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: وكالات