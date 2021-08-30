السلام الملكي الأردني يعزف للمرة الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

توج الرباع الأردني، جميل الشبلي، بالميدالية الذهبية لمسابقة رفع الأثقال، لفئة وزن فوق 107 كغم، اليوم الاثنين، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

واحتل الشبلي المركز الأول بعد أن تمكن من رفع 236 و241 و246، وسط منافسة شديدة مع لاعب إيراني.

وأصبحت ذهبية جميل الشبلي الثالثة للأردن في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية، بعد ذهبية الرباع عبدالكريم خطاب لفئة وزن تحت 88 كغم، وذهبية الرباع عمر قرادة في منافسات وزن 49 كغم، إضافة إلى برونزية ختام أبو عوض لكرة الطاولة البارالمبية.

للمرة الثالثة 🇯🇴💪 .. السلام الملكي الأردني يُعزف من جديد في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو ٢٠٢٠) بعد حصول البطل جميل الشبلي على الميدالية الذهبية ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن فوق ١٠٧ كغم. pic.twitter.com/UlPcYOpcV1 — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) August 30, 2021

المصدر: وكالات