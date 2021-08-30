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السلام الملكي الأردني يعزف للمرة الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

الرياضة

السلام الملكي الأردني يعزف للمرة الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية
Globallookpress
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توج الرباع الأردني، جميل الشبلي، بالميدالية الذهبية لمسابقة رفع الأثقال، لفئة وزن فوق 107 كغم، اليوم الاثنين، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

واحتل الشبلي المركز الأول بعد أن تمكن من رفع 236 و241 و246، وسط منافسة شديدة مع لاعب إيراني.

السلام الملكي الأردني يعزف للمرة الثالثة في دورة الألعاب البارالمبية

وأصبحت ذهبية جميل الشبلي الثالثة للأردن في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية، بعد ذهبية الرباع عبدالكريم خطاب لفئة وزن تحت 88 كغم، وذهبية الرباع عمر قرادة في منافسات وزن 49 كغم، إضافة إلى برونزية ختام أبو عوض لكرة الطاولة البارالمبية.

المصدر: وكالات 

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