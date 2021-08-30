مانشستر سيتي يربط البرتغالي دياش بعقد طويل الأمد

مدد مانشستر سيتي، عقد مدافعه الدولي البرتغالي روبن دياش لمدة ستة أعوام، ما سيبقيه مع الفريق حتى 2027، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الاثنين بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووصل ابن الـ24 عاما إلى "ستاد الاتحاد" الصيف الماضي قادما من بنفيكا، وفرض نفسه عنصرا مؤثرا جدا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث شارك في 50 مباراة ضمن جميع المسابقات، وساهم في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الممتاز والاحتفاظ بلقب كأس الرابطة، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وكوفئ دياش على جهوده مع فريق غوارديولا، بنيله جائزة رابطة المحررين الرياضيين لأفضل لاعب في الموسم، وأيضا جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز التي تمنحها سنويا لجنة يتم تشكيلها بواسطة الراعي الرسمي للدوري وتضم خبراء ووسائل إعلام ومشجعين.

وقال دياش بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "أنا سعيد جدا لتوقيعي عقدا جديدا. لقد استمتعت بكل لحظة من وقتي مع السيتي منذ انضمامي إليه العام الماضي"، كاشفا أن "اللعب مع السيتي تجاوز كافة توقعاتي ومن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا الفريق الرائع".

وكان البرتغالي وقع في أواخر سبتمبر 2020 لمانشستر سيتي في صفقة قدرت بـ68 مليون يورو.

المصدر: وكالات