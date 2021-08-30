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الممثل بول يهزم بطلا سابقا لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (فيديو)

الرياضة

الممثل بول يهزم بطلا سابقا لاتحاد
Reuters Jasen Vinlove
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فاز الممثل والمدون الأمريكي، جيك بول، على مواطنه، تايرون وودلي، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في النزال الذي جمعهما بقواعد رياضة الملاكمة.

وتفوق "المدون" بول على المقاتل تايرون وودلي بالنقاط بنتيجة (77-75، 75-77، 78-74) في النزال الذي تألف من 8 جولات، وأقيم على حلبة "Rocket Mortgage FieldHouse" في مدينة كليفلاند، بولاية أوهايو الأمريكية.

وحقق جيك بول (24 عاما)، الذي اكتسب شهرة وشعبية على موقع "YouTube"، وبعدها سار على خطى شقيقه الممثل والمدون، لوجان بول، وبدأ بتنظيم نزالات استعراضية، حقق انتصاره الرابع في 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

بينما حقق تايرون وودلي (39 عاما) 19 انتصارا ضمن منافسات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة "MMA"، خلال 8 سنوات مقابل 7 هزائم وتعادل واحد، قبل أن يتم طرده من الاتحاد في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات 

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