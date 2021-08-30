روسيا ترتقي إلى المركز الثالث في سبورة ميداليات بارالمبياد طوكيو

ارتقت روسيا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

وحصدت روسيا اليوم الاثنين، ميداليتها الذهبية الـ18 في الألعاب، بعدما توج العداء أنطون بروخوروف بذهبية سباق 100 متر في فئة "T63".

وصعدت روسيا إلى المركز الثالث في ترتيب الميداليات، برصيد 60 ميدالية (18 ذهبية، و11 فضية، و31 برونزية)، متجاوزة الولايات المتحدة التي تراجعت للمركز الرابع (48 ميدالية متنوعة).

وظلت الصين في صدارة الترتيب برصيد 119 ميدالية (54 ذهبية، 35 فضية، و30 برونزية)

وتقام الألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر، وبسبب عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فإن الفريق البارالمبي الروسي يشارك في الألعاب تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، ويتم عزف مقطوعة من مؤلفات الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي، أثناء تتويج الرياضيين الروس بدلا من النشيد الوطني الروسي.

المصدر: gazeta.ru