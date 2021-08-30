سافرونوف يهدي روسيا ميدالية ذهبية جديدة في بارالمبياد طوكيو

منح العداء الروسي ديمتري سافرونوف، ميدالية ذهبية جديدة لبلاده في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، بفوزه بسباق 100 متر لفئة "T35".

وقطع البطل الروسي مسافة السباق في زمن قدره 11.39 ثانية، ليحطم الرقم القياسي العالمي ويتوج بالميدالية الذهبية.

وذهبت الميدالية الفضية للأوكراني إيغور تسفيتوف (11.47 ثانية)، والبرونزية للروسي الآخر

أرتيوم كلاشيان (11.75 ثانية).

ويحتل الفريق البارالمبي الروسي حاليا المرتبة الرابعة في سبورة الميداليات بما مجموعه 58 ميدالية متنوعة (17 ذهبية، و11 فضية، و30 برونزية، في حين تتصدر الصين ترتيب الميداليات برصيد 119 ميدالية متنوعة.

وانطلقت الألعاب البارالمبية في طوكيو يوم الثلاثاء الماضي وتستمر فعالياتها حتى الخامس من الشهر المقبل.

المصدر: kommersant.ru