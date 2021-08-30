تصرف مبابي بعد مباراة ريمس يثير الجدل حول مستقبله

أثار مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، الجدل حول مستقبله، وذلك عقب مباراة فريقه أمام ريمس، أمس الأحد، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتألق مبابي بشكل لافت في المباراة، حيث تكفل بتسجيل ثنائية ليقود سان جيرمان للفوز على مضيفه ريمس 2-0.

وعقب المباراة، نشر مبابي، صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، خلال احتفاله بأحد أهدافه مع البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي، وكتب عليها "3 نقاط، هدفان، ليلة مثالية".

وأثارت هذه التغريدة جدلا واسعا، لأنها تأتي قبل 48 ساعة من غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفي وقت لم يتحدد فيه مصير مبابي ما إن كان سيبقى في سان جيرمان أو سينضم إلى ريال مدريد.

واعتبر البعض هذه التغريدة أنها ربما تفيد بأن الأوضاع مستقرة في سان جيرمان، وأن مبابي سيواصل مشواره معه.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث قدم "الميرينغي" عرضين لضمه هذا الصيف، وتقول وسائل إعلام فرنسية إن الريال بصدد تجهيز عرض ثالث ضخم.

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وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

المصدر: وكالات