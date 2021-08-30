شاهد.. الجزائري ماندي يسجل هدفا غريبا في شباك فياريال في وقت قاتل

خطف أتلتيكو مدريد، التعادل 2-2 مع ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بفضل هدف غريب في اللحظات الأخيرة من الجزائري عيسى ماندي بالخطأ في مرماه.

وبدا فياريال في طريقه لفوز غير متوقع، عندما أعاد الوافد الجديد أرنو دانغوما التقدم للفريق الضيف (2-1) في الدقيقة 74، بعدما ألغى لويس سواريز تقدم فياريال (1-0) في بداية الشوط الثاني.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل لاعب وسط أتليتكو مدريد، ساؤول نيغيز تمريرة إلى الأمام، وقفز المدافع الجزائري ماندي ليعيدها برأسه إلى الحارس جيرونيمو رولي، لكنها استقرت في شباك فياريال بغرابة.

وبينما سيرى فياريال أن الحظ لم يكن بجانبه، كان التعادل مستحقا لأتلتيكو الذي سدد 23 كرة على المرمى مقابل مرتين لمنافسه أحرز منها الهدفين.

ونجا أتلتيكو من أول هزيمة على أرضه منذ فبراير الماضي، ورفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا مع خمسة أندية أخرى إذ يتصدر ريال مدريد المسابقة بفارق الأهداف، بينما رفع فياريال رصيده إلى 3 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: رويترز