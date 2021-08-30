دييغو كوستا يسجل في مباراته الأولى مع أتلتيكو مينيرو

حقق المهاجم الدولي الإسباني من أصل برازيلي دييغو كوستا، بداية مثالية مع فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو، وذلك بتسجيله هدفا في شباك براغانتينو 1-1، أمس الأحد، في الدوري البرازيلي.

وسجل ابن الـ32 عاما، هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله بديلا في الدقيقة 59 على حساب الفنزويلي جيفرسون سافارينو خلال اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة الـ18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وانضم كوستا الى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشهر الحالي كلاعب حر بعد انتهاء مغامرته الثانية بألوان أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الذي شارك معه في سبع مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين.

وتعود آخر مشاركة لكوستا إلى 22 ديسمبر 2020، عندما حل بديلا للأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد 2-0 على ريال سوسييداد في الدوري المحلي.

ووصل كوستا إلى أتلتيكو مدريد لأول مرة عام 2007 قادما من براغا البرتغالي، لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معارا لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو، وألباسيتي بنظام الإعارة أيضا، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

ولكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014، قبل أن يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشيلسي، حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، ما دفع أتلتيكو مدريد الى التعاقد معه مجددا في يناير 2018.

المصدر: أ ف ب