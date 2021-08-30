لاعبو روما يستوعبون أسلوب مورينيو بسرعة ويسجلون هدفا مذهلا (فيديو)

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد نجح في فرض أسلوبه وطريقة لعبه بسرعة على لاعبي فريقه الجديد روما الذي انضم إليه هذا الصيف.

وظهر ذلك واضحا خلال المباراة التي اكتسح فيها روما مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة، أمس الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فبالإضافة إلى النتيجة العريضة، قدم لاعبو روما لوحة فنية جميلة تظهر أن الأسوب الذي يحبذه مورينيو في خططه ونهجه التكتيكي، قد استوعبه لاعبو روما بسرعة، بل وطبقوه بحذافيره، في الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثاني في شباك ساليرنيتانا.

Tammy is actually playing like R9pic.twitter.com/dZHLLE9R3n — | Punjabi Mourinho ☬ | (@Punjabi_Mou) August 29, 2021

وجاء الهدف الثاني بعدما تناقل لاعبو روما الكرة بسرعة فيما بينهم، عبر تمريرات قصيرة، حتى وصلت إلى المهاجم تامي أبراهام، الذي لمسها بطريقة رائعة، لتصل إلى زميله هنريك مخيتريان، الذي مررها بدوره إلى جوردان فيرتو، ليضعها الأخير في شباك حارس ساليرنيتانا، وسط متابعة من مدافعي فريقه وتصفيق الجماهير لجمالية الهدف وروعته.

وبعد هذا الفوز، رفع روما رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي ساليرنيتانا بدون نقاط بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

المصدر: RT