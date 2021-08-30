غاب رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد فأحضرته الجماهير بطريقة مبتكرة (صور)

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة فريقه الجديد – القديم مانشستر يونايتد أمام مضيفه وولفرهامبتون، أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن جماهير نادي مانشستر يونايتد رفضت فكرة عدم ظهور نجمها وأسطورتها رونالدو في المواجهة ضد وولفرهامبتون، ليقرر مشجعو "الشياطين الحمر" إحضار النجم البرتغالي إلى ملعب "مولينيو" بطريقة مبتكرة.

Cristiano Ronaldo is on his way with the #mufc away fans to Molineux stadium today, spotted in the train to Wolverhampton.#WOLMUNpic.twitter.com/6BvFlE0Arg — Pushkarrr 🌪️ (@push_karrr) August 29, 2021

وقام بعض جماهير يونايتد، برفع مجسم عليه صورة رونالدو في ملعب "مولينيو"، مع ترديد اسمه، للتعبير عن سعادتهم الكبيرة بعودة أسطورتهم إلى فريقه.

Cristiano Ronaldo in stands watching Manchester United vs Wolverhampton 😍👍🏽 pic.twitter.com/aB57dlofyf — 𝙎⚡. (@MadridNations) August 29, 2021

Reuters

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم.

وكان رونالدو، البالغ 36 عاما، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

ومن المنتظر أن يخوض "الدون" مباراته الأولى مع مانشستر بعد عودته، عقب فترة التوقف الدولي، أي في الـ11 من سبتمبر المقبل، عندما يواجه "الشياطين الحمر" نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد، افتتح موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على ليدز يونايتد، بنتيجة 5-1 قبل أن يسقط في فخ التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون، ثم عاد إلى سكة الانتصارات بفوزه أمس الأحد على وولفرهامبتون بهدف دون رد.

المصدر: مواقع التواصل