مدرب منتخب مصر يكشف موقف صلاح من المشاركة في مباراتي أنغولا والغابون

كشف مدرب منتخب مصر، حسام البدري، موقف نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من المشاركة مع "الفراعنة" في مواجهتي أنغولا والغابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع أنغولا في القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات في الأول من سبتمبر المقبل، قبل أن يرحل "الفراعنة" بعدها بأربعة أيام لمواجهة الغابون على أرضهم في الجولة الثانية.

وقال البدري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد على هامش معسكر "الفراعنة": "أزمة مشاركة محمد صلاح لا تخصنا فقط، بل هي أزمة عالمية".

وأضاف: "لكن المؤكد أن صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال خارج الحسابات في مباراة أنغولا، ونحاول أن يتواجدا في المباراة الثانية أمام الغابون".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قررت منع لاعبي أنديتها من السفر لتمثيل منتخبات بلادهم التي تتواجد في القائمة الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية، والخاصة بالدول التي لا يزال الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا فيها غامضا.

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وتسبب خضوع العائدين من دول المنطقة الحمراء مثل محمد صلاح ومحمد النني، للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في قرار الرابطة بمنع سفرهم، كون ذلك يعني غيابهم عن جولتين من مباريات الدوري الإنجليزي.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام صلاح لمنتخب الفراعنة في معسكر أغسطس.

المصدر: وكالات