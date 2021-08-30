حارس ريمس يتقدم بطلب لميسي بعد مباراة فريقيهما في الدوري الفرنسي (فيديو)

حرص حارس مرمى ريمس، بريدراج رايكوفيتش، على التقاط صورة بنفسه لنجله مع نجم باريس سان جيرمان الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد نهاية مباراة فريقيهما أمس الأحد.

وشارك ميسي أمس في أول مباراة له مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه في وقت سابق من هذا الشهر قادما من برشلونة، حيث دخل بديلا لينمار في الدقيقة 66.

ورغم أن ميسي لم يقدم أي إضافة تذكر على أرض الملعب، حيث دخل عندما كان الفريق البار يسي متقدما بهدفين دون رد من توقيع كيليان مبابي، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، إلا أن "البرغوث" خطف الأضواء بظهوره بالقميص الباريسي وفي الدوري الفرنسي للمرة الأولى.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1#SDRPSG



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021

ورحبت الجماهير التي احتشدت في المدرجات بحرارة بميسي، وحتى لاعبو الفريق المنافس لم يفوتوا فرصة مواجهة النجم الأرجنتيني، حيث ظهر حارس مرمى ريمس وهو يطلب من ميسي التقاط صورة مع نجله، وهو ما استجاب له "البرغوث".

وبفوزه على ريمس، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.

المصدر: مواقع التواصل