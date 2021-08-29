مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون ويظفر برقم قياسي

عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ميدان وولفرهامبتون بالتغلب عليه بهدف دون رد اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين اليونايتد بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه ماسون غرينوود، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ويستهام، وبفارق الأهداف أمام تشيلسي وليفربول وإيفرتون، وظل وولفرهامبتون بلا رصيد في المركز الـ18.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن مانشستر يونايتد نجح في تفادي الهزيمة في 28 مباراة متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز (18 فوزا- 10 تعادلات).

28 - Manchester United are now unbeaten in their last 28 Premier League away games (W18 D10), establishing a new record for the longest unbeaten away run in English Football League history. Unstoppable. pic.twitter.com/v7fWyjwpO0 — OptaJoe (@OptaJoe) August 29, 2021

وبذلك حقق يونايتد رقما قياسيا جديدا في تاريخ الكرة الإنجليزية، مسجلا أطول سلسلة متتالية من المباريات دون أن يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه.

المصدر: وكالات