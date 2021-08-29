مبابي يبدأ مباراة ريمس أساسيا وميسي في الدكة

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ريمس اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد المهاجم كيليان مبابي، الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالانتقال إلى ريال مدريد، فيما سيجلس الوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الدكة.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، قادما من برشلونة الإسباني بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد.

ولم يشارك اللاعب المتميز أيضا في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.

وسيخوض سان جيرمان مباراة ريمس بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: en.psg.fr