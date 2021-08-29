إيقاف برنامج في قناة مصرية بعد "إساءة" مذيعته لنجم الزمالك (فيديو)

أصدر مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" بيانا قرر فيه إيقاف برنامج "الحكم" الذي تقدمه المذيعة مي حلمي، بسبب ما حدث في حلقة أمس السبت خلال استضافتها لنجم الزمالك السابق أحمد صالح .

وجاء نص البيان : "بناء على ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم بحلقة الإعلامية مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، قررنا الآتي:

أولا: إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق.

ثانيا: إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق.

ثالثا: على المدير التنفيذي إعمال نص القرار من الآن.

وشهد برنامج "الحكم"، والذي تقدمه مي حلمي، انسحاب أحمد صالح، نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

وكان الزمالك، تسلم درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن قائد الفريق عبد الرزاق شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحدث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل شيكابالا في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

وترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه إلى أرض الملعب.

المصدر: مواقع مصرية