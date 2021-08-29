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أول رد من دورتموند على أنباء انتقال هالاند إلى سان جيرمان

الرياضة

أول رد من دورتموند على أنباء انتقال هالاند إلى سان جيرمان
Reuters
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أكد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مايكل زورك، أن مهاجم الفريق الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، يظل غير معروض للبيع وسط تكهنات دائرة بشأن رحيل اللاعب.

وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هالاند مع دورتموند بعد أن روجت بعض وسائل الإعلام مؤخرا إشاعات حول إمكانية سعي باريس سان جيرمان لضمه إذا رحل كيليان مبابي لريال مدريد قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء المقبل.

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ولكن زورك أكد أنهم مازالوا ملتزمين بإبقاء هالاند (21 عاما)، حيث قال: "نحن فريق كرة قدم ولسنا بنكا. موقفنا واضح جدا ولم يتغير".

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع دورتموند يمتد حتى الـ30 من يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف العام المقبل.

وحال انضمام هالاند لباريس سان جيرمان، فسيشكل ثلاثيا ضاربا في خط هجوم الفريق الباريسي إلى جانب نيمار، وليونيل ميسي.

المصدر: وكالات

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