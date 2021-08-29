أوزيل يعلق بشكل طريف على سقوط أرسنال بخماسية أمام "السيتي"

سخر الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، من ميكيل أرتيتا، مدرب فريقه السابق أرسنال، بعد هزيمة "الغانرز" أمام مانشستر سيتي 0-5، أمس السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وخسر أرسنال أيضا في الجولة الأولى أمام برينتفورد بهدفين دون رد، وأمام تشيلسي بالنتيجة ذاتها.

وكتب أوزيل، الذي ترك أرسنال رغما عنه في الموسم الماضي بعدما اعتبره أرتيتا زائدا عن حاجته، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "نثق في العملية".

Trust the process💔😟 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) August 28, 2021

وسخر أوزيل بذلك من أرتيتا الذي اعتاد على قول تلك العبارة في تصريحاته ومؤتمراته الصحفية، على أساس أن كل ما يفعله يعد جزءا من وظيفته لإعادة بناء أرسنال بما فيه قراره بالتخلي عن أوزيل.

وعانى أوزيل من معاملة سيئة من قبل أرتيتا، حيث همشه الأخير على مدار أشهر طويلة قبل أن يرحل اللاعب الألماني عن أرسنال وينتقل إلى فناربخشة العام الماضي.

ويواجه أرتيتا ضغوطا شديدة حاليا، حيث يقبع أرسنال بالمركز الأخير على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد يتعرض المدرب الإسباني للإقالة في أي لحظة.

المصدر:RT