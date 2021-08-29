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موفد RT: انفجار عنيف في شارع الشهيد بمنطقة هانغرة على الطريق المؤدي إلى مطار كابل

تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو.. "طالبان" تعلن استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد

الرياضة

تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو..
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أفادت قناة 1TV الأفغانية عبر "تويتر" اليوم الأحد بأن حركة "طالبان" أعلنت استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك.

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع وصول رياضيين أفغان إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبي.

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فرار اثنين من أعضاء الفريق البارالمبي الأفغاني من كابل

وقالت اللجنة البارالمبية الدولية إن زكية خودادادي وحسين رسولي وصلا إلى طوكيو قادمين من باريس في وقت مبكر من مساء أمس السبت، بعد اجتياز جميع اختبارات كوفيد-19 المطلوبة لدخول اليابان.

ولم يذكر المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية، كريغ سبنس، كيف خرجا من كابل، لكنه ذكر مساعدة عدة حكومات ووكالات أخرى.

كان سبنس قد قال في وقت سابق إن اللجنة البارالمبية الدولية كانت تراقب مكان وجودهما، وفي حفل الافتتاح في 24 أغسطس، حمل أحد المتطوعين العلم الأفغاني لتمثيل الفريق الغائب.

وسبق أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن اثنين من أعضاء الفريق البارالمبي الأفغاني فرا من كابل بمساعدة مجموعة من الرياضيين الأستراليين.

المصدر: وكالات

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