الحزن يعم مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن إثر وفاة طفل من مشجعي النادي الفيصلي(صورة)
Reuters
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عم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، وعشاق كرة القدم الأردنية، الأحد، بعد وفاة الطفل راكان طلب أحدوش، أحد مشجعي النادي الفيصلي.
ونعى عشاق ومحبو الكرة الأردنية الطفل راكان، واتشحت صفحات التواصل الاجتماعي بصورة الطفل وهو يرتدي زي النادي الفيصلي.
وكان الطفل يعاني من وعكة صحية تم على إثرها نقله إلى المشفى في يوليو الماضي وبعدها تعافى إلا أنه تم تداول خبر الوفاة اليوم والذي صدم كل جماهير نادي الفيصلي.
المصدر: خبرني+مواقع التواصل الاجتماعي
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