مدرب سان جيرمان يكشف قائمة فريقه لمواجهة ريمس

كشف مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة ريمس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، تقدمهم الوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، قادما من برشلونة الإسباني بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد .

ولم يشارك اللاعب المتميز أيضا في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.

وتضم تشكيلة سان جيرمان أيضا كلا من المهاجم البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفيما يلي قائمة سان جيرمان لمواجهة ريمس:

📋 A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims 👀#SDRPSGpic.twitter.com/8PONgR8rH2 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021

نافاس، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، كيليان مبابي، باريديس، نيمار، دي ماريا، دانيلو، فينالدوم، دوناروما، فرانشي، دينا إيبيمبي، بيتيومازالا، ليونيل ميسي، كاليميوندو، غايا، كيريير، دراكسلير، ديالو، هيريرا.

يذكر أن سان جيرمان حقق في أول ثلاث جولات من الموسم العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.

المصدر: en.psg.fr