الكشف عن سبب وفاة حارس المرمى الروسي شيشماريف

نقلت وسائل إعلام عن رئيس اتحاد كالينينغراد لكرة القدم ألكسندر غفارديس أن وفاة حارس المرمى ألكسندر شيشماريف قد تكون ناجمة عن اختناقه بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة أمس السبت.

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وقال غفارديس في تصريح لصحيفة "سبورت أكسبريس": "حاول شيشماريف اعتراض الكرة واصطدم بلاعب من الفريق المنافس، مما أدى إلى سقوطه بشكل غير موفق على الأرض. ووفقا للبيانات الأولية، فقد تعرض لبلع اللسان واختنق. بالتأكيد لم يكن ذلك إصابة دماغية رضية".

وأضاف المسؤول أن سيارة إسعاف وصلت إلى الموقع في غضون 15-25 دقيقة بعد استدعائها، لكن جهود الأطباء لإنقاد اللاعب لم تتكلل بالنجاح.

المصدر: "نوفوستي"