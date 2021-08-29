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الذهبية الثانية للأردن في دورة الألعاب البارالمبية

الرياضة

الذهبية الثانية للأردن في دورة الألعاب البارالمبية
Reuters MARKO DJURICA
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أحرز الرباع البارالمبي الأردني عبد الكريم خطاب، ذهبية وزن 88 كيلوغراما في منافسات رفع الأثقال خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وتمكن خطاب من رفع وزن 220 كيلوغراما في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفع 225، والثالثة رفع 231 كيلوغراما محطما الرقم الأولمبي.

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وحسب اللجنة البارالمبية الأردنية، فإن خطاب يملك سجلا حافلا بالانجازات، وهو حامل الرقم القياسي العالمي برفعه وزن 240 كيلو غراما، وذهبية "بارالمبيك إنشون" في كوريا، وكذلك ذهبيات بطولات دولية في كل من ماليزيا ودبي وهنغاريا.

وهذه هي الذهبية الثانية للأردن في الدورة، إذا سبق وأن أهدى بطل رفع الأثقال البارالمبية، عمر قرادة بلاده فجر الخميس، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كلغ إذ نجح قرادة في رفع 173 كلغ، متفوقا على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ.



المصدر: عمون

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