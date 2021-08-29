أليغري: لا يمكننا التفكير في كريستيانو رونالدو وعلينا الوقوف سويا

شدد ماسيميليانو أليغري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، على أن "فريقه لا يمكنه التفكير في المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو"، الذي رحل عن صفوفه مؤخرا.

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وفي تصريحات لقناة "دازون" المحلية، أشار ماسيميليانو أليغري، إلى "ضرورة الوقوف سويا من أجل قلب أوضاع الفريق"، موضحا: "كريستيانو لعب لثلاثة مواسم في يوفنتوس وأحرز أهدافا وهو الأمر الذي يجيده فهو لاعب استثنائي، لكننا لا يمكن أن نفكر في رونالدو بدءا من الآن".

وتابع: "نملك تشكيلة جيدة وعلينا إدراك أننا لا نستطيع السيطرة على كل مباراة..نحن بحاجة للاتحاد وهذا سيساعدنا في المستقبل".

وأكمل أليغري: "علينا العمل على نقاط قوتنا لكن التعثر للمرة الثانية سيساعدنا..هذه تشكيلة قوية، وتملك كفاءة وستبرز..بدأنا بشكل قوي ثم اهتزت شباكنا من أول خطأ وشعرنا بالذعر ويجب علينا التحلي بالصبر والتعامل مع المباريات بهدوء واللعب بشكل جماعي وعدم محاولة حل الأمور بشكل فردي"، معتبرا أن "عدد كبير جدا من اللاعبين أدوا بشكل سيئ رغم أنه من غير المعتاد هبوط مستواهم بهذا الشكل".

تجدر الإشارة إلى أن "يوفنتوس" كان قد تعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في أول مباراة رغم تقدمه بهدفين في المواجهة، التي ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لرونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

في حين أن فريق "مانشستر يونايتد" أعلن يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق للتعاقد مع رونالدو قادما من يوفنتوس.

المصدر: RT + "دازون"