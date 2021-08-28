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وفاة حارس مرمى روسي أثناء المباراة بعد اصطدامه بلاعب منافس

الرياضة

وفاة حارس مرمى روسي أثناء المباراة بعد اصطدامه بلاعب منافس
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توفي حارس مرمى نادي كراسنايا زفيزدا الروسي لكرة القدم ألكسندر شيشمارييف بعد اصطدامه بلاعب منافس، وذلك خلال مباراة ودية جمعت فريقه بنادي كالينينغراد.

وأصيب الحارس البالغ من العمر 23 عاما بجروح خطيرة وفقد وعيه بعد الاصطدام، وحاول أطباء الإسعاف لأكثر من ساعة إنقاذ حياته لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

المصدر:championat.com

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