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ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب بيتيس (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب بيتيس (فيديو)
Reuters
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حقق ريال مدريد فوزا ثمينا بهدف دون رد على مضيفه ريال بيتيس في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الأيمن، 
داني كارفاخال، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده لسبع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين في المركز الـ14.

المصدر: RT

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