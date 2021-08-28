ريال مدريد يعود بفوز ثمين من ملعب بيتيس (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا بهدف دون رد على مضيفه ريال بيتيس في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الأيمن،

داني كارفاخال، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 61.

هدف ريال مدريد من كارفخال و اسيست من بنزيما .. رااائعععع 🔥pic.twitter.com/FnJseu9LLZ — عمار| كود خصم نايس ون AM8 (@_Ai2i) August 28, 2021

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده لسبع نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين في المركز الـ14.

المصدر: RT