صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقترب المصري محمد صلاح من تحطيم رقم قياسي إفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في تعادل فريقه ليفربول مع تشيلسي 1-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

Salah now has 99 Premier League goals #LIVCHE

pic.twitter.com/iloexzs5Ph — Sports EN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Sportt_en) August 28, 2021

وبفضل هذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 99 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ المسابقة، ويقترب من متصدر القائمة، الأسطورة الإيفوارية ديديه دروغبا نجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 هدف.

Highest African Goalscorers in the Premier League



1. Didier Drogba 🇨🇮 - 104 goals



2. Mohamed Salah 🇪🇬 - 99 goals



3. Emmanuel Adebayor 🇹🇬 - 97 goals



4. Sadio Mane 🇸🇳 - 96 goals



5. Yakubu Aiyegbeni 🇳🇬 - 95 goals



6. Riyad Mahrez 🇩🇿 - 66 goals



7. Aubameyang 🇬🇦 - 64 goals — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 28, 2021

ومن المتوقع أن يحطم صلاح رقم دروغبا هذا الموسم، على اعتبار أنه سيخوض عدة مباريات في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، بينما لا يستطيع النجم الإيفواري السابق تعزيز صدارته لأنه اعتزل كرة القدم منذ عدة سنوات.

المصدر: RT