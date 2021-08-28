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شاهد.. صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي

الرياضة

شاهد.. صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي
Reuters
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أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام تشيلسي خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني  كاي هافيرتز، بضربة رأسية رائعة، في الدقيقة 22، قبل أن يعدل صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

المصدر: RT

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