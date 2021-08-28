شاهد.. صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك تشيلسي
Reuters
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أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام تشيلسي خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان تشيلسي سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، بضربة رأسية رائعة، في الدقيقة 22، قبل أن يعدل صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
#ليفربول 1 × 1 #تشيلسي | هدف #محمد_صلاح#ليفربول_تشلسيpic.twitter.com/Q3BpOx9RnU— اهداف المباريات 🇪🇬⚽ (@GoldsLeague) August 28, 2021
هدف #محمد_صلاح 🔥🔴#ليفربول_تشلسي— Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) August 28, 2021
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المصدر: RT
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